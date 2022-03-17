Российские военнослужащие доставили жителям Харьковской области более 10 тонн гумпомощи
Весь гуманитарный груз был передан нуждающимся жителям.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военные доставили десять тонн жизненно важного груза в Харьковскую область, сообщает Минобороны России. Продукты, лекарства, воду раздадут местным жителям.
Как уточняет российское военное ведомство, гуманитарную помощь доставили из Белгородской области.
На днях российские военнослужащие доставили жителям Харьковской области свыше 100 тонн гуманитарной помощи. Несколько КамАЗов с продовольствием прибыли в Казачью Лопань.
Крупы, консервы, макароны, чай, сладости, средства личной гигиены и лекарства раздали нуждающимся на центральной площади.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов