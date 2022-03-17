Минобороны: РФ открыла восемь гумкоридоров, Украина согласовала три.

Российская сторона открыла на 17 марта восемь гуманитарных коридоров, Украина согласовала три и предложила еще девять дополнительных маршрутов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По сообщению генерал-полковника, с 10 часов утра ВС РФ в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному коридору в восточном направлении на территорию России и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

«Из предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом, ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом снова цинично не подтвержден, что в очередной раз доказывает полное безразличие действующей власти к судьбе собственного народа», - сообщил Мизинцев.

По словам представителя Минобороны РФ, украинские власти предложили еще девять дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, житомирском и харьковском направлениях. На всех этих маршрутах со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации неукоснительно соблюдается «режим тишины».

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о более 31 тысячи человек, покинувших Мариуполь за сутки по гумкоридорам. Согласно сообщению, 99% спасенных людей изъявили желание убыть в Россию и в населенные пункты, контролируемые ВС РФ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.