МО РФ: более 31 тысячи человек покинули Мариуполь по гумкоридорам за сутки
МО РФ: более 31 тысячи человек покинули Мариуполь по гумкоридорам за сутки.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МО РФ: более 31 тысячи человек покинули Мариуполь по гумкоридорам за сутки
МО РФ: более 31 тысячи человек покинули Мариуполь по гумкоридорам за сутки.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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