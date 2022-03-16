В МО РФ рассказали о сбитом украинском вертолете Ми-24

Вооруженными силами Российской Федерации 16 марта был сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны ВКС России сбили шесть беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил.

По сообщению официального представителя МО РФ, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины. Среди ликвидированных объектов оказались: установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская военная операция по защите ЛНР и ДНР будет доведена до конца. Он добавил, что спецоперация на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.



Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.