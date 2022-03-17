В ЛНР сообщили о 4 погибших после обстрелов ВСУ поселка в Харьковской области

Как сообщили в Луганской Народной республике, в Харьковской области украинские военнослужащие обстреляли поселок Казачья Лопань из тяжелых орудий. По предварительной информации, обстрел длился около получаса, и в общей сумме было выпущено порядка сорока снарядов из МСТА. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще более двух оказались ранеными.

«Первые снаряды упали около полудня, именно в это время почти весь поселок (а это не меньше тысячи человек) получал российскую гумпомощь. Также удары нанесли в район сельсовета и местной школы. Там также находились люди и получали гумпомощь», - отметили в ЛНР.

Пострадавших эвакуировали в РФ для оказания медпомощи. В числе раненых мирных граждан оказалась 12-летняя девочка, ее вместе с бабушкой застали на улице, когда они возвращались к себе домой с выданными продуктами. Пожилая женщина погибла на месте, а девочка получила тяжелые ранения, сообщили в ЛНР. Некоторым жителям удалось покинуть дома, когда все утихло. Они добирались пешком до российской границы, чтобы укрыться от обстрелов.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские военные доставили десять тонн жизненно важного груза в Харьковскую область. Как уточняет оборонное ведомство, гуманитарную помощь доставили из Белгородской области.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.