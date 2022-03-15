Источник: под Киевом ликвидированы двое высокопоставленных офицеров украинской военной разведки

По данным источника, близкому к силовым структурам России, под Киевом ликвидированы двое высокопоставленных офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины. Кроме того, один из военнослужащих причастен к ряду эпизодов противоправной деятельности на территории полуострова Крым.

Отмечается, что капитану 1 ранга, начальнику 2 оперативного (водолазного) отдела Специального резерва (СР) ГУР МОУ Дмитрию Сайчуку были изготовлены документы прикрытия на фамилию «Сокол» для зашифровки деятельности по подготовке и совершению ДТА, убийства мирного населения ЛДНР. В 2017 году ему был выдан документ, предписывающий всем должностным лицам в зоне «АТО» оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.

Кроме того, разведчик Ахмедов вербовал мирных граждан Крыма для получения необходимых разведданных включая сведения о социально-политической ситуации в Крыму, объектах критически важной инфраструктуры, подготовки и закладки тайников со взрывчаткой и боеприпасами, попыток диверсий и терактов.

«Для выполнения указанных задач Ахмедов О.А. и его подчиненные занимались запугиванием близких родственных связей военнослужащих ВС России, проходящих службу в Республике Крым, подкупом должностных лиц различного уровня, при этом, бросая на произвол судьбы своих агентов после их разоблачения», - подчеркивает источник.

Ранее на территории Ростовской области был задержан гражданин Украины, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании. В отношении подозреваемого возбуждено 2 уголовных дела - за организацию НВФ и участие в нем (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и за организацию деятельности экстремистской организации (ч.2 ст. 282.2 УК РФ).