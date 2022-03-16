В МО РФ сообщили о ходе продвижения войск ЛДНР

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о ходе продвижения войск ЛДНР на момент 16 марта. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно сообщению официального представителя МО РФ, группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступление, продвигается вперед с нескольких направлений внутри Северодонецка.

В свою очередь, войска Донецкой Народной Республики ведут бой за овладение населенным пунктом Марьинка. За день подразделения ДНР продвинулись на 2 километра.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести свои войска из Донбасса до начала спецоперации РФ на Украине. Он отметил, что они «не захотели» и это было «их решение».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.