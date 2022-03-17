В МО РФ рассказали о сбитом вертолете Ми-24 и пяти беспилотниках ВСУ
В МО РФ рассказали о сбитом вертолете Ми-24 и пяти беспилотниках ВСУ.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
В МО РФ рассказали о сбитом вертолете Ми-24 и пяти беспилотниках ВСУ
В МО РФ рассказали о сбитом вертолете Ми-24 и пяти беспилотниках ВСУ.
© Фото: ТРК "Звезда"
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