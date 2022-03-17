Колонны беженцев, следы боя, отступающий противник: что происходит в Мариуполе

Практически все жители разблокированных районов Мариуполя отказались уезжать на территории под контролем Киева и выбрали маршруты эвакуации в Россию. По гуманитарным коридорам выходят тысячи людей: голодных и напуганных.

У многих на руках дети и старики. На выездах их ждут автобусы. Подразделения ДНР проверяют мужчин. Среди мирных жителей могут оказаться бойцы ВСУ и нацбатальонов, запрещенных в России. С их бывшими заложниками пообщался Олег Лавров.

«Примерно каждый пятый автомобиль, выезжающий из Мариуполя, в таком состоянии. Окна выбиты взрывной волной. На кузове следы от осколков и пуль. Но сейчас люди не задумываются о внешнем виде транспортного средства. Главное, оно на ходу, а значит, это жизнь», - прокомментировал корреспондент.

Пять человек в одной машине - минимум. Люди массово покидают город. Вместе с мирным населением пытаются уехать и украинские военные. На посту их вычисляют. За вчерашний день выявили 12 человек.

В освобожденной Волновахе местные жители рассказывали, как боевики запрещенного полка украинских националистов «Азов»* поджигали дома.

«Перед тем как уходить, это четыре дня назад, они с крупнокалиберного оружия расстреливали первые этажи. Ждали, когда загорится. Потом отходили и так делали со следующим подъездом», - сказал местный житель.

Все это происходило в 17-м микрорайоне - северо-западная окраина города. И, судя по рассказам выезжающих людей, именно украинские националисты заминировали и взорвали драмтеатр, где удерживали заложников. А потом сообщили, что по зданию нанесла удар российская авиация.

Вброс растиражировали иностранные издания. Но информация о готовящейся провокации появилась в социальных сетях и мессенджерах за несколько дней до взрыва. А в российском Минобороны официально заявили: авиация в тот день по целям в Мариуполе не работала. Еще одним доказательством подготовки кровавой провокации является сообщение в «Твиттере» от 12 марта. В фойе театра кадры с толпой людей. Боевики обещали им безопасное место в театре, а потом силой их там удерживали.

Подсчитать количество жертв среди мирного населения пока не представляется возможным. В некоторых районах города еще идут бои. Людей хоронят рядом с домами.

«Я лично видел могилки, холмики и кресты. Хоронят прям там где частный сектор. У нас накрытые лежат, а там, где частный сектор, там, где живут, там и хоронят», - признался местный житель.

На полу гильзы от патронов калибра 7.62. Здесь был бой. Но тел в магазине нет. Пока не понятно происхождение и вот этой находки - под кассой была найдена граната, два ножа и автомат Калашникова.

«Из асфальта торчит хвостовик неразорвавшейся мины. Вот в этой многоэтажке была позиция ВСУ. Сейчас народная милиция совместно с российскими военными отодвинули их вглубь. Здесь боев уже нет, но дальше мы проехать не можем военные говорят опасно. Снайпер может быть на каждом доме. Да и проезд заблокирован - здесь кучами песка, а там погрузчиком», - прокомментировал корреспондент.

Артиллерию практически не слышно. В городе работают штурмовые группы. Один из центров сопротивления националистов - завод «Азовсталь». Но оборона боевиков уже прорвана.

*полк «Азов» - террористическая организация, запрещена в России