В Анталье началась встреча Лаврова с главой МИД Украины

В турецкой Анталье началась первая с начала российской спецоперации по защите Донбасса встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Началась встреча Лавров, Кулеба, Чавошуглу», - написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее в ходе проведения дипломатического форума в Анталье прошла встреча главы российского министерства иностранных дел с его турецким коллегой. Как отмечала Захарова, беседа прошла в формате «без галстуков».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Стороны ведут переговорный процесс, третий раунд переговоров состоялся в понедельник, 7 марта.