ВОЗ приостановила оценку «Спутника V» из-за технических сложностей, связанных с санкциями

Всемирная организация здравоохранения приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из технических сложностей, возникших после введения санкций против России, в частности ограничения перелетов и финансовых переводов. Также была отложена инспекция производства препарата.

«Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату. Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным», - заявила на брифинге помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

Она отметила, что на Украине также не представляются возможными инспекции на производстве.

В начале февраля представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что процесс по разрешению вопроса с регистрацией ВОЗ вакцины шел очень хорошо. Она отметила, что оптимистично настроена по поводу перспектив российского препарата. По оценке Вуйнович, процесс разбирательства мог вскоре закончиться.