«Граната, автомат и ножи»: в разгромленном магазине в Мариуполе обнаружено оружие бойца ВСУ

Корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров обнаружил в продуктовом гипермаркете в Мариуполе под одним из стеллажей ручную гранату, автомат и штык-ножи. Предположительно, их оставил солдат Вооруженных сил Украины.

«В разрушенном торговом центре нам попалась очень интересная вещица - под стеллажом лежит граната, автомат, штык-ножи. Что говорит нам о том, что это пояс бойца ВСУ», - рассказал корреспондент.

Здание мариупольского торгового центра оказалось полностью разгромлено. Неизвестно, что произошло - возможно, продукты раскупили местные жители либо это результат мародерства со стороны националистов.