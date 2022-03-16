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«Мы неделю просидели в подвале»: как проводится эвакуация из Мариуполя

Олег Лавров
20:48 16.03.2022
Мариуполь все еще отрезан от внешнего мира. В центре города идут бои, а мобильная связь и Интернет не работают.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Абсолютно все понимают, что пришлось преодолеть жителям Мариуполя, но через пост все равно не пропускают без тщательного досмотра. На северо-западном выезде из города выстроилась очередь из автомобилей, которые осматривают военнослужащие Донецкой Народной Республики, проверяя документы у выезжающих.

В случае каких-либо подозрений граждан просят снять верхнюю одежду, так как националистов выдают татуировки «Правого сектора»*, синяки на плечах, оставленные от бронежилета и оружия, и другие признаки участия в боевых действиях. 

«Начали выезжать только сегодня массировано. Сколько конкретно - не слежу. Только мной было замечено восемь человек», - рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР Дмитрий.

Житель Мариуполя Александр не может покинуть город самостоятельно. Родственникам пришлось везти его к ближайшему медпункту. В Мариуполе уже никто не мог оказать медицинскую помощь. Больницы с хирургическими кабинетами разрушены. Боевики оборудовали в них огневые точки, где размещали артиллерию.

«Осколками побиты ноги полностью. При каких обстоятельствах это произошло? После попадания снаряда в здание», - говорит Александр.

В настоящее время 23-й квартал Мариуполя терпит бедствие. Народ выходит со стороны складов, которые открыла Народная милиция. Граждане пытаются взять как можно больше провизии, ведь последние три недели они провели без воды, еды и отопления. Десятки тысяч человек до сих пор сидят в подвалах, многие из них - с детьми. Люди были настолько запуганы, что даже при виде съемочной группы «Звезды» достают свидетельства о рождении малышей.

Мариуполь все еще отрезан от внешнего мира. В центре города идут бои. Мобильная связь и Интернет не работают. Люди, увидев камеры и журналистов, пользуются случаем и передают родственникам послания.

«У меня есть родной брат в Казахстане. Он смотрит телевидение российское. Я хочу, чтобы он знал, - мы живы. Мы неделю просидели в подвале. Соседей разбомбило. Нас спасло то, что мы неделю просидели в подвале», - говорит одна из жительниц по имени Ольга.

В Володарской поселковой школе создали пункт временного размещения на тысячу человек. Туда проводится тепло, люди заряжают телефоны от генераторов.  Военнослужащие ЮВО готовят для них пищу в полевой кухне.

Когда в Володарском районе было небезопасно, Светлана пряталась в подвале школы. Теперь она стала волонтером в пункте временного размещения. Здесь же ведется статистика всех эвакуированных. Граждан размещают в автобусах и вывозят на подконтрольные ДНР территории или в Ростовскую область.

*«Правый сектор» – экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Михаил Долгих.

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