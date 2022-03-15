Лукашенко заявил о попытке удара по Белоруссии ракетой «Точка-У»

На территории Белоруссии в районе реки Припять была перехвачена и сбита ракета «Точка-У». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности.

«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью», - передает БелТА слова белорусского лидера.

Как утверждает Лукашенко, одной ракетой разбомбить Белоруссию не выйдет. По его словам, пуск ракеты был осуществлен для того, чтобы страна «начала отвечать».

«Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», - добавил президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал показать своему российскому коллеге Владимиру Путину карту, раскрывающую планы Вооруженных сил Украины по нападению на Белоруссию. Лукашенко указал российскому лидеру на то, что на территории Украины имеются самые большие атомные электростанции, разрабатывается биологическое оружие.