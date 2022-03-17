Шольц заявил, что НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине

НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине при помощи военных, однако, западные страны не перестанут оказывать финансовую и гуманитарную поддержку этой стране, а также поставлять «товары военного назначения». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Мы стоим на стороне Украины. Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», - передает слова Шольца ТАСС.

Канцлер Германии также добавил, что их страна вносит свой вклад в урегулировании конфликта и продолжит этим заниматься.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с президентом Франции и канцлером Германии приводил факты грубейшего нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права. Лидер РФ призвал их повлиять на власти Киева с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены.