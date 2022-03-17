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Роскомнадзор опроверг «Звезде» факт ограничения работы WhatsApp

Алексей Курильченко
15:15 17.03.2022
Сбои в работе мессенджера связаны с проблемами со стороны Meta.
Роскомнадзор опроверг «Звезде» факт ограничения работы WhatsApp
© Фото: Gregor Macak Martin, CTK, Globallookpress
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Сбои в работе мессенджера WhatsApp не связаны с деятельностью Роскомнадзора. Служба не планирует блокировать работу приложения на территории России, проблемы с доступом связаны со сбоем сервисов Meta.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram). Перебои в работе мессенджера наблюдаются, в том числе, в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания», - сообщили «Звезде» в службе.

Ранее эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер в беседе со «Звездой» оценил вероятность ограничения работы мессенджера WhatsApp на территории России. По его словам, это может произойти, только если вся компания Meta попадет под российские санкции.

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