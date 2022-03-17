Роскомнадзор опроверг «Звезде» факт ограничения работы WhatsApp

Сбои в работе мессенджера WhatsApp не связаны с деятельностью Роскомнадзора. Служба не планирует блокировать работу приложения на территории России, проблемы с доступом связаны со сбоем сервисов Meta.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram). Перебои в работе мессенджера наблюдаются, в том числе, в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания», - сообщили «Звезде» в службе.

Ранее эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер в беседе со «Звездой» оценил вероятность ограничения работы мессенджера WhatsApp на территории России. По его словам, это может произойти, только если вся компания Meta попадет под российские санкции.