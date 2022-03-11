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Эксперт оценил возможность блокировки WhatsApp в России

Анна Назайкина
16:27 11.03.2022
Сегодня Генеральная прокуратура РФ попросила признать Meta Platforms, управляющую социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Эксперт оценил возможность блокировки WhatsApp в России
© Фото: antonbe, Pixabay
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Эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, консультант в Администрации президента РФ Артем Геллер в беседе со «Звездой» оценил вероятность ограничения работы мессенджера WhatsApp на территории России.

«WhatsApp - это не социальная сеть, это мессенджер, его трудно будет заметить в манипуляциях контентом. Если под наши санкции попадет вся компания Meta, это может отразиться на всех продуктах Meta, включая WhatsApp», - заявил специалист.

По словам Геллера, граждане, которые будут на территории России пользоваться такими социальными сетями, как Instagram и Facebook, не будут привлекаться к ответственности за это.

«Сейчас вопрос с Instagram, Facebook и, возможно, с WhatsApp стоит ребром, потому что их изменения в политике шокировали сейчас всех. Facebook был много раз замечен за манипуляцией контента...Они (пользователи. - Прим. ред.) не будут привлекаться к ответственности за использование... Пользоваться людям не запрещают, но закрывают ресурсы компаний», - добавил он.

Сегодня Генеральная прокуратура РФ попросила признать Meta Platforms, управляющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Уточняется, что решение принято в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Также ГП направила требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Роскомнадзор обратил внимание, что в данной социальной сети пользователи публикуют материалы, призывающие к насилию в отношении россиян. Кроме того, было отмечено, что регулярно размещается информация с призывами к участию граждан РФ в массовых беспорядках.

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