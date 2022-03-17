«Он выстрелил первым»: военнослужащий ДНР рассказал, как получил ранение под Мариуполем

Военнослужащий внутренних войск Донецкой Народной Республики Эдуард Долгополов в ходе боев под Мариуполем получил ранение 15 марта и сейчас лежит в больнице Донецка. Он рассказал «Звезде», как происходили события тем вечером.

«Зашли в пригород Мариуполя, попали на украинский дозор или оборону. Закрепились, потом появился броневик. Он успел первым выстрелить в меня, я не успел», - признался он.

В больнице пояснили, что Эдуард получил очень тяжелое повреждение плеча, у него вырвало всю заднюю группу мышц, пострадал лучевой нерв, рана инфицирована. По словам врачей, если лечение пойдет удачно, военнослужащий сможет сохранить руку. Сам Долгополов настроен оптимистично и хочет скорей вернуться к своим боевым товарищам.

«Надо скорее возвращаться, еще много работы», - сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подавляющее большинство жителей Мариуполя, покинувших город по гуманитарным коридорам, выбрало маршруты в РФ. Из города эвакуировались 33 тысячи жителей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов