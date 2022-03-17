В стране и мире Лавров заявил, что большинство покинувших Мариуполь жителей выбрали маршруты в Россию Алексей Курильченко Из города удалось вывести уже 23 тысячи жителей. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подавляющее большинство жителей Мариуполя, покинувших город по гуманитарным коридорам, выбрало маршруты в РФ. Город уже покинули 33 тысячи жителей. «Вчера состоялось важное событие: после долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать по эвакуации людей, в том числе из Мариуполя, наконец-то удалось вывести 33 тысячи человек из этого города. Подавляющее большинство выбрало маршруты, ведущие в РФ», - заявил Лавров на пресс-конференции со своим коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Ранее начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ведомство организовало колонны с 200 автобусами для эвакуации жителей Мариуполя. Он также отметил, что граждане будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы комфортные условия для проживания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика