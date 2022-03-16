Путин заявил о срыве Россией планов украинских властей на осуществление войны

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ сорвали планы властей Украины, которые хотели осуществить войну. Об этом он сказал во время совещания по мерам поддержки регионов в среду, 16 марта.

Путин отметил, что поощряемая США Украина целенаправленно готовилась именно к силовому сценарию развития событий, к «кровавой бойне и этническим чисткам».

«Массированные наступления на Донбасс, а затем и на Крым было только вопросом времени. И наши Вооруженные силы сорвали эти планы. В Киеве не только готовились к войне, но и к агрессии против России, против Донбасса», - заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что появление ВС РФ под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину. Как он сказал на совещании, подобные цели Россия не преследует.