ЦБ РФ повысит лимит одной операции через СБП до 1 млн рублей

Центральный банк РФ увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Как уточнили в Банке России, данная мера предоставит возможность оплачивать товары и услуги, а также совершать мгновенные переводы через СБП на более крупные суммы. Отмечается, что лимит планируется увеличить с 1 мая 2022 года.

«В свою очередь, торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, - платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке», - сказано в сообщении на сайте регулятора.

Помимо этого, ТСП смогут уменьшить издержки на прием платежей безналичным способом, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему ниже эквайринговых в 2,5-3 раза. В ЦБ подчеркнули, что минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для клиентов, сохранен на прежнем уровне в 150 тысяч рублей, а лимит бесплатных переводов в месяц по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.

Ранее в Центробанке заявили об изменении порядка расчетов в долларах и евро. Так, в финансовой организации сообщили о намерении расширить временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю и упростить порядок установления курса евро к рублю.