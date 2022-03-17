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ЦБ РФ повысит лимит одной операции через СБП до 1 млн рублей

Елизавета Потейчук
14:47 17.03.2022
В настоящее время лимит составляет 600 тысяч рублей.
ЦБ РФ повысит лимит одной операции через СБП до 1 млн рублей
© Фото: Илья Питалев, РИА новости
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Центральный банк РФ увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Как уточнили в Банке России, данная мера предоставит возможность оплачивать товары и услуги, а также совершать мгновенные переводы через СБП на более крупные суммы. Отмечается, что лимит планируется увеличить с 1 мая 2022 года.

«В свою очередь, торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, - платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке», - сказано в сообщении на сайте регулятора.

Помимо этого, ТСП смогут уменьшить издержки на прием платежей безналичным способом, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему ниже эквайринговых в 2,5-3 раза. В ЦБ подчеркнули, что минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для клиентов, сохранен на прежнем уровне в 150 тысяч рублей, а лимит бесплатных переводов в месяц по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.

Ранее в Центробанке заявили об изменении порядка расчетов в долларах и евро. Так, в финансовой организации сообщили о намерении расширить временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю и упростить порядок установления курса евро к рублю.

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