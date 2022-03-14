В ЦБ заявили об изменении порядка расчетов в долларах и евро

С целью повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке, Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, сообщили в кредитной организации.

«Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 - 11:30 мск», - говорится на сайте ЦБ.

Отмечается, что такое расширение временного диапазона позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Помимо этого, для того чтобы упростить порядок установления и публикации официальных курсов, принято решение устанавливать официальный курс евро к рублю так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю.

Ранее в ЦБ сообщили, что средства, полученные в качестве перевода из банка, находящегося за пределами России, или с электронных кошельков, с 12 марта будут выдаваться только в рублях по курсу банка.