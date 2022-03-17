Песков объяснил слова Путина о самоочищении России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил значение слов российского лидера Владимира Путина о «самоочищении России». В ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов Путин заявил, что российский народ может отличить патриотов от предателей и это очищение общества укрепит страну.

«В подобные нелегкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально очень такие экзальтированные ситуации, как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон, и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями», - объяснил журналистам Песков.

Также Песков заявил, что у России есть все необходимые средства для того, чтобы исключить возможность дефолта. Подобный гипотетический кризис может быть вызван в стране только искусственным путем, отметил он.