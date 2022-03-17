Аксенов заявил, что восстановление Северо-Крымского канала решит проблему дефицита воды

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить проблему дефицита воды на полуострове. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос в интервью «Известиям». Также он отметил, что ранее благодаря функционированию Северо-Крымского канала, идущего от Днепра, обеспечивалось до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

«Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей. Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега», - рассказал глава Крыма.

Сергей Аксенов, отвечая на вопрос о жизни крымчан в условиях санкций в течение восьми лет, обратил внимание на тот факт, что возобновление работы канала «во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию» в республике.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина присвоила себе успехи в гуманитарной операции в государственных СМИ, при этом ничего не сделав. Такое мнение на брифинге выразил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам Киев, напротив, сделал все, чтобы в Мариуполе продолжал оставаться «живой щит» для националистов.