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Минобороны: Киев присвоил себе успехи в гуманитарной операции, ничего не делая

22:20 16.03.2022
Киев таким образом проявил цинизм с признаками неонацизма к своему народу.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: MinistryofDefence.UA Facebook
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Украина присвоила себе успехи в гуманитарной операции в государственных средствах массовой информации, при этом ничего не сделав. Такое мнение на брифинге выразил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам Киев, напротив, сделал все, чтобы в Мариуполе продолжал оставаться «живой щит» для националистов.

«Вся гуманитарная операция от начала до конца детально спланирована, качественно подготовлена и в настоящее время эффективно проводится только силами подразделений Донецкой Народной республики и Вооруженными Силами России без какого-либо участия украинской стороны», - подчеркнул начальник НЦУО РФ.

Таким образом украинские власти, включая представителей высокого уровня, проявляют цинизм и нагло врут собственным гражданам и мировой общественности. Причем это не просто цинизм, а цинизм с признаками неонацизма к своему же народу.

Также министерство обороны России сообщило, что вынуждено направить официальное обращение к международным организациям в связи с созданием руководством Украины обстановки, которая по всем международным нормам соответствует геноциду.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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