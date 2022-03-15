Мишустин сообщил о готовности плана реагирования на санкции

Правительство России подготовило проект плана по противодействию санкциям Запада, в него включено более ста инициатив. Как сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, объем финансирования плана составит около триллиона рублей. Он также отметил, что некоторые шаги плана будут реализованы до конца марта.

«По поручениям президента подготовлен целый комплекс мер, многие из них вошли в проект плана первоочередных действий, это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно, в зависимости от ситуации», - сказал Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях ограничений.

Ранее вице-спикер российского парламента Петр Толстой заявил, что в Госдуме уже приступили к подготовке третьего пакета антисанкционных мер. В рамках прошлых двух пакетов было принято 13 законов.