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Обеспечить гумпомощью: как военные РФ помогают жителям Харьковской области

Дария Сенникова
05:30 15.03.2022
Военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям Харьковской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Свыше 100 тонн гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие жителям Харьковской области. Несколько КамАЗов с продовольствием прибыли в Казачью Лопань.

В грузовиках все, что может понадобиться жителям в ближайшее время - крупы, консервы, макароны, чай, сладости, средства личной гигиены и лекарства. Все это раздали на центральной площади. Тем, кто не смог прийти самостоятельно, продукты и медикаменты волонтеры доставят на дом.

В первые дни спецоперации в поселке исчезли свет и вода. Из-за перебитых линий электропередачи начались проблемы с электроснабжением. Но и эти проблемы вскоре должны решить.

«В поселке Казачья Лопань есть ж/д дорога, но сейчас она не работает. Составы замерли. Отступая, ВСУ лишили поселок практически всей инфраструктуры. Для работы железнодорожного узла необходимо электричество, а его здесь нет. Сейчас ведется масштабная работа по восстановлению электроснабжения», - сообщила корреспондент «Звезды» Дария Сенникова с места событий.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ доставили более 40 тонн гуманитарного груза в Бородянский район Киевской области. Всего за предшествующие двое суток, не считая сегодняшнего дня, жители Донбасса из освобожденных районов Украины получили еще 330 тонн гуманитарной помощи из России.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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