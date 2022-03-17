Фридман заявил, что авторы антироссийских санкций не понимают Россию

Российский предприниматель Михаил Фридман, попавший под санкции, заявил, что авторы антироссийских ограничений в ЕС не понимают, как устроена Россия. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg.

«Если руководители ЕС считают, что из-за санкций я пойду к Путину и буду просить его остановить спецоперацию и это сработает, то боюсь у них большие проблемы. Это значит, что принимающие такие решения вообще не понимают, как работает Россия. И это опасно для будущего», - заявил Фридман.

Он отметил, что если санкции направлены на оказание давления на президента России, то такой сценарий не может быть реалистичным.

Ранее посольство России в Вашингтоне сообщило, что очередные персональные санкции США в отношении граждан РФ разрушают двусторонние отношения между странами. В дипмиссии отметили, что подобные действия не останутся без ответа согласно принципу взаимности.