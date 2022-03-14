В Минобороны России сообщили о 200 автобусах для эвакуации жителей Мариуполя

Специально для пострадавших и нуждающихся жителей Мариуполя организовали колонны с 200 автобусами для эвакуации. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также отметил, что они граждане будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы комфортные условия для проживания.

«Для эвакуации нуждающихся и пострадавших мариупольцев, сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь, остальные в движении», - сказал представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

Более того, говорит Мизинцев, прибывающие будут обеспечиваться всем необходимым, также будут решаться вопросы по размещению детей в дошкольных учреждениях, а школьников и студентов - в образовательных учреждениях. Вдобавок каждый мариуполец сможет обратиться за психологической поддержкой.

Напомним, Михаил Мизинцев сообщил, что операция по разблокированию Мариуполя дала возможность открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию мирного населения. Также он сообщил о том, что почти все огневые точки украинских националистов в пригородах Мариуполя уничтожены.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.