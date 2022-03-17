Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинские националисты обстреливают жилые дома

Часть жителей Мариуполя, которым удалось эвакуироваться из города, вывезли в Таганрог. Их временно поселили в специальном центре, предназначенном для временного размещения. Беженцы рассказали, как украинские националисты стреляют по жилым домам при отступлении.

«В 46-м доме на первом этаже жили обычные люди, четверо девочек, дедушка и бабушка. Они видели прекрасно, что там обычные люди и выстрелили в упор в эту квартиру из украинского танка. Квартиру пробило насквозь, женщину завалило насмерть, а детей чудом спасли», - рассказал «Звезде» житель Мариуполя.

У многих людей дома остались родственники, которые до сих пор не выходят на связь. Эвакуированные ничего не знают об их судьбе.

«У меня папа остался в Мариуполе. Папа пошел под обстрелами, и после этого я его уже не видел», - добавил мужчина.

По его словам, украинские националисты обстреливают мирных жителей. Так, по словам мужчины, он вместе с другими людьми едва не стал жертвой атаки.

«Люди шли на улицу Лазовую набирать в колодце воду. Парень спустился с нами, поворачиваемся - он уже лежит, голова пробита. Подымаемся вверх - раз - прилетела мина. Раз - люди легли. И трупы никто не убирает, потому что под обстрелами трупы убрать невозможно», - добавил он.

Мужчина добавил, что трое мальчиков погибли, когда готовили еду на костре, их похоронили во дворе школы в воронке от прилетевших снарядов.

«Мы жили в 48-м доме, прятались в подвале, так у нас три мальчика готовили еду на кострах. За это время их убили случайные пули. Прямо во дворе 10-й школы их похоронили. Там уже братская могила, в воронке из-под снарядов похоронили», - добавил он.

Ранее жительница Мариуполя рассказала о подрыве здания драмтеатра украинскими националистами.