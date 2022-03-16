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Силуанов заявил, что возможность выплаты госдолга уже не зависит от РФ

Елизавета Потейчук
14:47 16.03.2022
США должны разъяснить, удастся ли проводить расчеты с российских валютных счетов, отметил министр финансов РФ.
Силуанов заявил, что возможность выплаты госдолга уже не зависит от РФ
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у российского государства есть необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу. При этом возможность выплат в иностранной валюте уже зависит не от России.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», - приводит слова Силуанова РИА Новости.

Глава Минфина РФ подчеркнул, что США должны разъяснить, получится ли проводить такие расчеты с отечественных валютных счетов.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России нет предпосылок и оснований для дефолта. РФ продолжит спокойно выполнять собственные обязательства.

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