Силуанов заявил, что возможность выплаты госдолга уже не зависит от РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у российского государства есть необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу. При этом возможность выплат в иностранной валюте уже зависит не от России.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», - приводит слова Силуанова РИА Новости.

Глава Минфина РФ подчеркнул, что США должны разъяснить, получится ли проводить такие расчеты с отечественных валютных счетов.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России нет предпосылок и оснований для дефолта. РФ продолжит спокойно выполнять собственные обязательства.