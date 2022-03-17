В Минпромторге заявили о «предостаточном» запасе сахара в РФ

В России не наблюдается дефицита сахара, его количества достаточно, чтобы удовлетворить нужды потребителей. При этом сейчас наблюдается падение спроста на этот продукт. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Сахара у нас предостаточно, у нас нет никакого дефицита, никаких проблем... Я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится, мы уже видим сокращение спроса. С учетом того, что принято решение о запрете экспорта... мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой востребованной сегодня у населения товарной позицией», - сказал Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее федеральная антимонопольная служба РФ заявила об организации проверок выполнения процесса поставки сахара от производителя до полок магазинов. В публикации отмечено, что проверка затронет не только производителей и торговые сети, но и посредников.