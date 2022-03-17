ФАС проверяет цепочку поставок сахара на нарушения
В ФАСе считают, что отсутствие сахара в магазинах связано с ажиотажем на продукт, подогреваемый недобросовестными организациями.
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Федеральная антимонопольная служба РФ проверяет надлежащие выполнение процесса поставки сахара от производителя до полок магазинов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства с Telegram-канале.
«ФАС России проверяет цепочку поставки сахара для граждан. По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», - сказано в сообщении.
В публикации отмечено, что проверка затронет не только производителей и торговые сети, но и посредников.
Ранее в ФАСе заявили, что согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, сахара в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.