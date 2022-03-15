В оперштабе сообщили, что в РФ за сутки с COVID-19 госпитализированы 7273 человека
Увеличение госпитализаций отмечено в 84 регионах, снижение числа госпитализаций произошло в 1 субъекте РФ, сообщили в оперштабе.
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В России за сутки госпитализация с COVID-19 выросла более чем на 168%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.
«По состоянию на 15 марта текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 7 273 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 168,2%», - сказано в сообщении.
По данным штаба, за сутки выздоровело 118 372 человека, заболели 36 678, умерло 558.
Сутками ранее сообщалось о госпитализации 2 712 человека с COVID-19 в России.