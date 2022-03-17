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Китай выступил против антироссийских санкций из-за дестабилизации мирового рынка

Алексей Курильченко
11:53 17.03.2022
По словам главы Минкоммерции КНР, действия Вашингтона негативно отразятся на потребителях.
Китай выступил против антироссийских санкций из-за дестабилизации мирового рынка
© Фото: Chen Zhonghao, XinHua, Globallookpress
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Китай выступает против западных антироссийских санкций, так как они дестабилизируют мировой рынок. Министерство коммерции страны намерено принять меры для защиты прав китайских компаний. Об этом заявил глава ведомства Гао Фэн, отметив, что действия Вашингтона негативно отразятся на потребителях.

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. Они дестабилизируют глобальный рынок. Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью... Тем самым США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад», - цитирует ТАСС слова Фэна.

Ранее издание The Guardian сообщило, что США провели в Риме переговоры с Китаем, в ходе которых пыталась отговорить Пекин оказывать финансовую поддержку России. В ходе переговоров китайская сторона четко дала понять, что не изменит свое решение.

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