«Лидер по фейкам»: Захарова упрекнула Bild за статью о полете Лаврова в КНР

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова упрекнула немецкое издание Bild за новость о полете главы ведомства Сергея Лаврова в Китай.

Газета сообщила, что он якобы вылетел из Москвы в Пекин в ночь на 17 марта, но будто вернулся назад по неизвестной причине. Авторы издания выразили недоумение - было ли возвращение «приказом Путина» или чем-либо еще. Захарова сообщила, что ни о каких, даже потенциальных полетах в этот день и в эту ночь не могло быть и речи.

«Сергей Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве», - написала официальный представитель МИД.

Ранее Захарова назвала «особым цинизмом» публикации La Stampa об обстрелах в Донецке. В статье в итальянском издании Донецк выдали за Киев, представитель МИД назвала это показательным фейком.