ФАС: в РФ достаточно сахара для удовлетворения спроса

Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, сахара в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе России.

В пресс-службе ФАС связали отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, а также рост цен на него с ажиотажным спросом.

Как считает служба, недопустимо, чтобы случился необоснованный рост цен, а также создание искусственного дефицита. При выявлении подобных нарушений, ведомство незамедлительно принимает меры - вплоть до оборотных штрафов.

Также в Федеральной антимонопольной службе сообщили о запуске «горячей линии» для обращений по вопросам роста цен на социально значимые продукты. Полученные сведения служба будет использовать для применения соответствующих санкций в отношении нарушителей.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о том, как можно преодолеть последствия введенных против России санкций. Парламентарии коснулись вопросов возможных причин инфляции в стране, а также способов их преодоления.