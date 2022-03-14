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ФАС: в РФ достаточно сахара для удовлетворения спроса

Игнат Далакян
20:20 14.03.2022
По словам ФАС, отсутствие сахара на полках в магазинах в ряде регионов является следствием ажиотажного спроса на продукт.
ФАС: в РФ достаточно сахара для удовлетворения спроса
© Фото: Kniel Synnatzschke imago stock&people Globallookpress
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Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, сахара в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом рассказали в Федеральной  антимонопольной службе России.

В пресс-службе ФАС связали отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, а также рост цен на него с ажиотажным спросом.

Как считает служба, недопустимо, чтобы случился необоснованный рост цен, а также создание искусственного дефицита. При выявлении подобных нарушений, ведомство незамедлительно принимает меры - вплоть до оборотных штрафов.

Также в Федеральной антимонопольной службе сообщили о запуске «горячей линии» для обращений по вопросам роста цен на социально значимые продукты. Полученные сведения служба будет использовать для применения соответствующих санкций в отношении нарушителей.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о том, как можно преодолеть последствия введенных против России санкций. Парламентарии коснулись вопросов возможных причин инфляции в стране, а также способов их преодоления.

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