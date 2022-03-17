Рогозин напомнил Байдену о его призывах бомбить Белград в 1999 году

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», - написал Рогозин в своем Telegram -канале.

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