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Рогозин напомнил Байдену о его призывах бомбить Белград в 1999 году

Алексей Курильченко
10:37 17.03.2022
Глава Роскосмоса отреагировал на заявления президента США относительно действий Владимира Путина.
Рогозин напомнил Байдену о его призывах бомбить Белград в 1999 году
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин напомнил президенту США Джозефу Байдену о его призывах начать бомбардировку Белграда в 1999 году. Таким образом Рогозин отреагировал на риторику главы Белого дома относительно президента России Владимира Путина.

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков негативно отреагировал на высказывание американского лидера Джо Байдена в отношении главы РФ Владимира Путина. Подобная характеристика прозвучала накануне во время интервью первого лица Соединенных Штатов в Белом доме.

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