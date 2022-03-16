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Техника расставлена: как военные РФ усиливают блокпосты на подступах к Киеву

Виталий Никулин
09:47 16.03.2022
Взяты под контроль ключевые магистрали и важные объекты на подступах к Киеву, выставлены блокпосты. Это важно для организации материально-технического обеспечения наших войск. На одном из блокпостов побывал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На подступах к Киеву лежит разбитая техника противника и движутся колонны МТО Вооруженных сил России. Съемочная группа идет под защитой брони «Тайфуна», но опознавательные знаки PRESS военные все же советуют снять. На российских журналистов объявлена «охота», вознаграждение достигает десятков тысяч долларов.

На блокпостах огневые точки оборудованы, техника расставлена, каждый метр просматривается и контролируется. В случае нападения на укрепленных позициях военные готовы держать круговую оборону.

Очередная колонна проходит через бревенчатые «ежи» и бетонные заграждения, установленные в зигзагообразном порядке. Блокпосты Российской армии на территории Украины выполняют своеобразную роль крепостных ворот. С одной стороны, через них беспрепятственно проходят сотни единиц военной техники. С другой - они перекрывают все пути для проникновения диверсионно-разведывательных групп в тыл наших подразделений.

Андрей из Волыни был пленен под Киевом. Украинский солдат своих точных боевых задач назвать не может. Говорит, их просто не было. При столкновении с частями ВС России получил ранение и сразу после него всю необходимую медицинскую помощь. С сигаретой и горячим кофе в руках он судит об особенностях выполнения пунктов Женевской конвенции по обе стороны «ленточки».

«Остальным хочу сказать, как попадают русские к вам в плен, чтобы над ними не издевались. Я попал к русским в плен, ну, ко мне очень хорошее отношение. Не обижают, кормят, пить дают, курить дают. Медицинскую помощь оказывают. Не издеваются, как наши делают», - рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Хомик.

На блокпосте с порядковым номером 9 обстрелов не было уже более недели. С каждым днем здесь спокойней, а таких контрольно-пропускных пунктов становится больше. И с каждым днем Киев становится ближе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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