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Опыт и самоотверженность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

00:00 16.03.2022
Российские военнослужащие с опорой на имеющийся боевой опыт сумели достигнуть успеха в ходе выполнения задач спецоперации РФ на Украине.
Опыт и самоотверженность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Группа майора Ивана Фомина совместно с группой капитана Дементия Коломенского выполняла задачу по обеспечению безопасного прохода российских подразделений. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов из состава националистического батальона «Азов»*.

Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, группы Ивана Фомина и Дементия Коломенского уничтожили одну единицу военной техники и до 10 националистов. Шесть националистов сдались в плен.

У диверсантов было изъято семь ручных противотанковых гранатометов, два противотанковых комплекса Javelin, а также большое количество стрелкового оружия, гранат и боеприпасов. Самоотверженные действия российских офицеров позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных сил и обеспечить выход войск в назначенный район в установленное время.

© Минобороны России

Группа под руководством командира роты отдельной мотострелковой бригады, старшего лейтенанта Антона Струева выдвинулась для проведения доразведки районов крушения вертолетов противника, сбитых российскими средствами ПВО. Прибыв к месту падения вертолетов, группа Струева попала под интенсивный огонь украинских националистов, прикрывавших отход своих экипажей и пытавшихся эвакуировать документацию  с подбитых вертолетов.

В бою, действуя смело и решительно, Антон лично уничтожил пять националистов. После окончания боя, понимая бесполезность сопротивления, двое украинских неонациста сдались в плен.

Также силами группы удалось добыть комплект ценных документов, которые они оперативно доставили в штаб руководства. Добытая российскими военными документация позволила раскрыть замысел действий противника по нападению на колонны российских войск, а также вскрыть ряд важных объектов врага, которые в последующем были уничтожены.

© Минобороны России

Заместитель командира отдельной мотострелковой бригады подполковник Евгений Зеленов действовал в составе мотострелкового подразделения, выполнявшего задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из населенных пунктов.

Противник, ведя массированный обстрел позиций российских военнослужащих, превосходящими силами предпринимал одну за другой попытки прорыва обороны с целью захвата жилых районов поселка, используя при этом средства радиоэлектронной борьбы.

Учитывая намного превосходящие силы противника, Евгений принял решение на отвод подразделения в сторону населенного пункта, где, выиграв время, благодаря имеющемуся боевому опыту и высокой профессиональной подготовке, организовал временный оборонительный рубеж. Приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный состав под руководством Евгения Зеленова уничтожил вражеский бронетранспортер и взял в плен 11 националистов.

Понимая, что можно угодить в окружение, Евгений совершил очередной отвод подразделения и, вновь организовав оборонительный рубеж, продолжил сдерживать наступление многократно превосходящего числом противника. Несмотря на полученные в ходе боестолкновений ожоги и многочисленные ранения, до прибытия подкрепления Евгений Зеленов продолжил вести неравный бой и не допустил прохода националистов.

© Минобороны России

Мотострелковый батальон под командованием подполковника Николая Артемова выполнял задачи по освобождению от националистов одного из населенных пунктов. Используя имеющийся боевой опыт, Николай Артемов, оценив возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника, принял решение сходу вклиниться в боевые порядки националистов.

Внезапность действий батальона Артемова, а также высокая интенсивность его наступления вынудила неонацистов спешно отступить, оставив населенный пункт. В результате решительных действий и умелого руководства подполковника Артемова личным составом российским войскам удалось разгромить значительно превосходящие силы противника, а также захватить исправный танк и «Бук» и освободить населенный пункт от украинских националистов.

*Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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