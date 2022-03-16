Опыт и самоотверженность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

© Минобороны России

Группа майора Ивана Фомина совместно с группой капитана Дементия Коломенского выполняла задачу по обеспечению безопасного прохода российских подразделений. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов из состава националистического батальона «Азов»*.

Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, группы Ивана Фомина и Дементия Коломенского уничтожили одну единицу военной техники и до 10 националистов. Шесть националистов сдались в плен.

У диверсантов было изъято семь ручных противотанковых гранатометов, два противотанковых комплекса Javelin, а также большое количество стрелкового оружия, гранат и боеприпасов. Самоотверженные действия российских офицеров позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных сил и обеспечить выход войск в назначенный район в установленное время.