В Крыму заявили, что экономические связи между регионом и Херсонской областью возобновляются

Отношения между Крымом и Херсонской областью начали возобновляться и будут укрепляться со временем. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения», – цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, раньше у Крыма с Херсонской областью были традиционные органичные связи: Крым поставлял рис, вино и многое другое, а Херсон поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль Херсонской области российскими войсками.