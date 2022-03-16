Власти Крыма считают, что полуостров в перспективе свяжет Кавказ и Северное Причерноморье

Крым впервые может стать транзитной зоной между Кавказом и портами Северного Причерноморья. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Есть Крымский мост. А значит, когда мы все магистрали восстановим, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также — индустриальными центрами бывшей Украины. Этого раньше не было. А теперь вот-вот появится», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Константинова, сейчас перед Крымом открываются горизонты, о которых месяц назад никто не задумывался, и теперь власти полуострова обязаны оперативно и с максимальной выгодой использовать эти возможности.

Ранее Константинов заявил, что отношения между Крымом и Херсонской областью начали возобновляться и будут укрепляться со временем.