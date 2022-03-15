Глава Всемирного банка: санкции против РФ влияют на мировой ВВП больше, чем спецоперация

Спецоперация по защите Донбасса окажет не такое большое влияние на мировой ВВП, как санкционное давление Запада на РФ. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

«Большее влияние на мировой ВВП оказывают сами санкции против России. А у России достаточно крупная экономика, хотя я должен отметить, вы знаете, что их доход на душу населения упал ниже, чем в Китае», – сказал он в интервью Washington Post.

По мнению Мэлпасса, мировое сообщество сможет быстро восстановиться от прекращения поставок энергоносителей и продуктов продовольствия из России, в частности, сельскохозяйственному сектору потребуется год или около года, чтобы приспособиться.

Мэлпасс считает, что жесткие санкции буквально лишили Россию денег, и как в РФ будут решать проблему огромного внешнего долга в свете лишения денег, президент Всемирного банка не знает.

Ранее совет Всемирного банка одобрил оказание финансовой поддержки Украине в размере 723 миллионов долларов.