Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Всемирного банка: санкции против РФ влияют на мировой ВВП больше, чем спецоперация

Виталий Музыка
08:37 15.03.2022
Санкции против РФ влияют на мировой ВВП пагубнее, чем спецоперация на Украине, заявил президент Всемирного банка.
Глава Всемирного банка: санкции против РФ влияют на мировой ВВП больше, чем спецоперация
© Фото: freepik.com
Читайте нас на:

Спецоперация по защите Донбасса окажет не такое большое влияние на мировой ВВП, как санкционное давление Запада на РФ. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

«Большее влияние на мировой ВВП оказывают сами санкции против России. А у России достаточно крупная экономика, хотя я должен отметить, вы знаете, что их доход на душу населения упал ниже, чем в Китае», – сказал он в интервью Washington Post.

По мнению Мэлпасса, мировое сообщество сможет быстро восстановиться от прекращения поставок энергоносителей и продуктов продовольствия из России, в частности, сельскохозяйственному сектору потребуется год или около года, чтобы приспособиться.

Мэлпасс считает, что жесткие санкции буквально лишили Россию денег, и как в РФ будут решать проблему огромного внешнего долга в свете лишения денег, президент Всемирного банка не знает.

Ранее совет Всемирного банка одобрил оказание финансовой поддержки Украине в размере 723 миллионов долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:10 Армия
Видео
Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области
10:09 Армия
Видео
Подразделения ВДВ России захватили опорный пункт националистов и наемников под Киевом
08:43 Армия
Видео
База в Бердянске: ВС РФ захватили расположение одного из самых мощных подразделений ВСУ
06:00 Армия
Видео
Взять под охрану: бронированные «Тигры» ВС РФ зашли в зону ответственности на границе с Украиной
04:49 В стране и мире
Видео
«Я жил в Краматорске»: шахматист Карякин рассказал, что сподвигло его публично поддержать спецоперацию РФ
Популярное
Видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Аллигаторами» украинской артиллерии
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
Видео
Момент падения осколков ракеты в Донецке попал на видео
Видео
Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.