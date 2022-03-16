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МИД РФ: ряд стран стремится выслужиться перед США и НАТО в непринятии событий на Украине

Виталий Музыка
06:37 16.03.2022
Отдельные страны отворачиваются от РФ, стараясь выслужиться перед США и НАТО: в Словении разрываются соглашения, граждане отказываются от госнаград РФ, заявил Пилипсон.
МИД РФ: ряд стран стремится выслужиться перед США и НАТО в непринятии событий на Украине
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Некоторые страны строят свою тактику поведения, опираясь на стремление выслужиться перед США и НАТО в “яростном непринятии” событий на Украине. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности. В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем "яростном неприятии" событий на Украине», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Пилипсона, российскую сторону несколько озадачила реакция официальных представителей Словении; уровень русофобии растет: разрываются межведомственные соглашения в одностороннем порядке, граждане страны отказываются от госнаград РФ.

«Дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне. И это происходит на фоне учрежденного в прошлом году – причем по инициативе словенской стороны – Дня российско-словенской дружбы», - добавил он.

Ранее в Евросоюзе утвердили четвертый пакет санкций против России, который запретит новые инвестиции в сфере российской энергетики.

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