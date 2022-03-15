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Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России

Алексей Курильченко
12:29 15.03.2022
Ограничения коснутся инвестиций в российскую энергетику, за исключением мирного атома и транспортировки энергоресурсов.
Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России
© Фото: Zheng Huansong, Xinhua, Globallookpress
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В Евросоюзе утвердили четвертый пакет санкций против России. Он запретит новые инвестиции в сфере российской энергетики. Исключения коснутся области мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС.

«Далеко идущий запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС», - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши - премиумных автомобилей, ювелирных изделий и тому подобное.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что спецоперация по защите Донбасса окажет не такое большое влияние на мировой ВВП, как санкционное давление Запада на РФ. По мнению Мэлпасса, мировое сообщество сможет быстро восстановиться от прекращения поставок энергоносителей и продуктов продовольствия из России, в частности, сельскохозяйственному сектору потребуется год или около года, чтобы приспособиться.

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