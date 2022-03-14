Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

По данным СМИ, Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по подозрению в государственной измене впервые с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Гражданин РФ был задержан ФСБ, которая ходатайствовала о его аресте перед судом.

«Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутату Верховной Рады Илье Киве предъявлено подозрение в государственной измене. По ее словам, в скором времени Илья Кива будет объявлен в международный розыск.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.