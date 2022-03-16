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Посольство РФ в США создало канал связи для столкнувшихся с дискриминацией россиян

Марина Крижановская
02:40 16.03.2022
Сообщается, что подвергшиеся «оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью» лица смогут обратиться в посольство России.
Посольство РФ в США создало канал связи для столкнувшихся с дискриминацией россиян
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com
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Дипломатическое представительство России в США объявило о создании канала связи для столкнувшихся с дискриминацией россиян. На фоне конфликта на Украине многие соотечественники в Соединенных Штатах испытывают давление и дискриминацию.

Сообщается, что рекомендуется подвергшимся «оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью» обратиться по электронной почте или по телефону в посольство России. При обращении необходимо указать контактные данные.

«В связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне конфликта на Украине посольством создан специальный канал связи», - сообщает ТАСС информацию от российской дипмиссии.

Ранее российское Министерство иностранных дел потребовало от США прекратить гонения и дискриминацию россиян. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американские власти поставили вне закона тех людей, которые представляют российскую культуру. Дипломат заявила, что в США зашкаливает русофобия.

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