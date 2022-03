Посольство РФ в США создало канал связи для столкнувшихся с дискриминацией россиян Марина Крижановская Сообщается, что подвергшиеся «оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью» лица смогут обратиться в посольство России.

© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com