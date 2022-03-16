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Пушилин заявил о бегстве боевиков «Азова»* из Мариуполя в гражданской одежде

Игнат Далакян
23:03 16.03.2022
По словам Дениса Пушилина, некоторые украинские националисты перед бегством из Мариуполя пытаются избавиться от символик, «украшающих» их тело.
Пушилин заявил о бегстве боевиков «Азова»* из Мариуполя в гражданской одежде
© Фото: denis-pushilin.ru via Globallookpress.com
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Боевики украинского националистического батальона «Азов»* на постоянной основе пытаются вырваться из Мариуполя в гражданской одежде, но их выдают татуировки со свастикой и другими нацистскими символами. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Они пытаются маскироваться под обычных гражданских лиц, но как правило их выдает та оплошность, которую они допустили, не думая на перспективу - у многих из них татуировки со свастикой и прочими символами нацистского характера», - рассказал глава ДНР в эфире Первого канала.

Денис Пушилин добавил, что не всегда украинским боевикам удается вырваться из города - ряд случаев был выявлен военными ополчения. По словам главы ДНР, некоторые нацисты даже пытаются собственноручно избавиться от выдающих их символик на теле перед попытками перебраться в безопасное место.

Ранее в средствах массовой информации появилось сообщение о ликвидации главного идеолога украинского националистического батальона «Азов»* Николая Кравченко. Он фигурировал как организатор нацистских объединений, участвовавших в госперевороте на Украине в 2014 году.

* «Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

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