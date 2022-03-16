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СМИ: ликвидирован главный идеолог батальона «Азов»* Кравченко

Егор Левин
13:55 16.03.2022
По данным паблика BAZA, Николай Кравченко фигурировал как организатор нацистских объединений, участвовавших в госперевороте на Украине в 2014 году.
СМИ: ликвидирован главный идеолог батальона «Азов»* Кравченко
© Фото: specnazalpha, VK
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Сетевые СМИ сообщают о гибели главного идеолога радикального нацбатальона Украины «Азов»* Николая Кравченко, известного под прозвищем «Крук». По данным паблика BAZA, о его гибели заявили в соцсетях его друзья.

Помимо идеологической деятельности в «Азове»* Кравченко также фигурировал как организатор нацистских объединений на Украине, участвовавших в госперевороте в стране в 2014 году. Сайт «Политнавигатор» сообщает о гибели и отца Кравченко Сергея, участвовавшего в боевых действиях в рядах объединений теробороны.

Ранее в Минобороны РФ показали, как российские военнослужащие в ходе спецоперации захватили военный склад ВСУ в Херсонской области. Как уточняет ведомство, при приближении российских подразделений украинские военнослужащие отступили, оставив свои позиции.

*«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

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