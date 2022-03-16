В ДНР сообщили, что ВСУ за 27 дней выпустили по республике 17 ракет «Точка-У»

Как сообщили в ДНР, Вооруженные силы Украины за 27 дней эскалации противостояния с Донецкой Народной Республикой выпустили по республике 13 863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 562 ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Данная информация актуальна по состоянию на 23:30 15 марта 2022 года.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщило, что за 27 дней эскалации со стороны вооруженных формирований Украины погибли 49 мирных жителей, за минувшие сутки - два человека. Ранения различной степени тяжести получили 237 мирных жителей, включая 15 детей. Также за прошедшие сутки ранены 11 человек, из них четверо с ранее освобожденных территорий вооруженными силами республики.

Также в СЦКК за указанный период зафиксировано 1118 фактов ведения огня. Из них 427 по Горловскому направлению, 454 - по Донецкому направлению, 237 - Мариупольскому направлению. Из них 959 случаев с применением тяжелого вооружения.

Также 15 марта в результате нового случая применения ВСУ тактического ракетного комплекса «Точка-У» пострадали около десяти мирных жителей в центральной части Макеевки. Средствам ПВО Донецкой республики удалось перехватить ракету, выпущенную украинскими военнослужащими. Однако, по предварительной информации, обломки ракеты упали в микрорайон «Солнечный» в Макеевке.